القبض على شخص قتل اثنين وأصاب والدهما طعنا في اربد

عمان 8 تشرين الثاني (بترا)- القت الأجهزة الأمنية القبض على شخص اقدم على قتل اثنين واصاب ثالث طعنا اثر خلاف سابق في مدينه اربد.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد مساء اليوم لمديرية شرطة محافظة اربد حول “قيام شخص بطعن شخصين ووالدهما في وسط مدينة اربد اثر خلاف سابق بين الطرفين المتجاورين”.

واضاف، ان قوة امنية تحركت على الفور للمكان، حيث تم مطاردة الجاني الذي لاذ بالفرار الى ان القي القبض عليه وتم ضبط الاداة الحادة المستخدمة في الجريمة التي قضى نتيجتها اثنين من الأبناء فيما نقل والدهما للمستشفى، وبوشر التحقيق.

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