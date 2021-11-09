أول زيارة منذ 10 سنوات.. الرئيس الأسد يستقبل وزير الخارجية الإماراتي، واللقاء يتناول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها

المقاومة تنفذ عملية اطلاق نار على شاحنة غاز اسرائيلية اليوم بقصد تفجيرها في مستوطنة "كريات أربع" قرب الخليل/ فيديو
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