محاسنة تطمئن المزارعين: لا خطر يهدد سد الملك طلال حاليا

قالت الأمينة العامة لسلطة وادي الأردن، المهندسة منار محاسنة، إن لا خطر يهدد سد الملك طلال في الوقت الحالي.

وأكد محاسنة عبر قناة رؤيا أن السلطة قادرة على إدارة السد بشكل يمنع تأثر المزروعات المستفيدة منه في الأغوار، مشيرة إلى أن كميات المياه الموجودة في السد تكفي لمزارعي الأغوار.

ولفتت محاسنة إلى أنه لا يوجد سحب جائر من مياه سد الملك طلال.

ويواجه الأردن نقصا حادا بالمياه في ظل قلة نسبة الأمطار الأعوام الماضية وتأخرها هذا الموسم، ما عرض السدود لأزمة غير مسبوقة، فسد الملك طلال أكبر سدود الأردن لم يعد يحوي الآن إلا كميات قليلة من مخزونه الكلي الذي يصل إلى نحو ثمانين مليون متر مكعب.