حمى الله الكويت العروبية.. استقالة مفاجئة للحكومة، واعتقال مؤيدين لحزب الله اللبناني بوشاية من امريكا و”دولة شقيقة”

الجيش الاسرائيلي ينتدب جيش السيسي لتعزيز وجوده بمنطقة رفح بهدف منع تسرب السلاح الى فصائل المقاومة بقطاع غزة
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