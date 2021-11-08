الجيش الاسرائيلي ينتدب جيش السيسي لتعزيز وجوده بمنطقة رفح بهدف منع تسرب السلاح الى فصائل المقاومة بقطاع غزة
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حكومة بنيت تتحدى إدارة بايدن برفض إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية
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