توفي في 12 مارس 1964.. اللحظات الأخيرة في حياة عباس العقاد

المقاومة تنفذ عملية اطلاق نار على شاحنة غاز اسرائيلية اليوم بقصد تفجيرها في مستوطنة "كريات أربع" قرب الخليل/ فيديو
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