تفعيل الأدوات الرقابية لضمان توافر السلع الاساسية بأسعار عادلة

الجيش الاسرائيلي ينتدب جيش السيسي لتعزيز وجوده بمنطقة رفح بهدف منع تسرب السلاح الى فصائل المقاومة بقطاع غزة
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