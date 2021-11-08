الجبهة الوطنية المدنية العراقية تدعو للتريّث بإعلان نتائج الإنتخابات النهائية

وصل “المجد”، مساء اليوم الاثنين، التصريح التالي للناطق الرسمي بإسم الجبهة الوطنية المدنية العراقية “موج”، د. ليلى عبد اللطيف..

في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد، فأنَّ الأمر يتطلب إحتواء الأزمة، من أجل الإنتقال بالمناخ الداخلي، من حالة التوّتر إلى حالة التهدئة وضبط النفس، من خلال مجموعة من إجراءات بناء الثقة بين عموم الأطراف السياسية، وفي مقدمتها :

أولاً : التريّث بإعلان نتائج الإنتخابات النهائية، لما يترتب على ذلك من زيادة في حدّة الإحتقان والتوّتر، وفي خطورة الأوضاع.

ثانياً : الدعوة والعمل من أجل عقد مؤتمر حوار وطني عراقي.

الناطق الرسمي للجبهة الوطنية المدنية (موج)

بغداد – 8 تشرين الثاني 2021