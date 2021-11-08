التنمية الاجتماعية: معظم المتسولين المضبوطين يمتلكون سيارات ورواتب تقاعدية

كشفت بيانات وزارة التنمية الاجتماعية، ان 90 بالمئة من المتسولين البالغين المضبوطين في الفترة بين 14 -28 تشرين الاول الماضي، يمتلكون سيارات ورواتب تقاعدية تتراوح بين 260 و614 دينارا، فيما يتقاضى البقية دخلا من مصادر اخرى.

وقال الناطق الاعلامي في الوزارة، أشرف خريس، في بيان اليوم الاثنين، إن المعلومات والبيانات اشارت الى ان 55 متسولا ومتسولة ضمن تلك الفترة، يمتلكون سيارات تتراوح موديلاتها بين 2000 و2017، فيما يمتلك عدد منهم اكثر من سيارة، ويجمع عدد من المتسولين بين الراتب التقاعدي والسيارات والمؤسسات المسجلة بأسمائهم.

وأشار الى ان بيانات ومعلومات وزارة التنمية الاجتماعية استندت الى دراسة اوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.

واكدت بيانات الوزارة ضبط 1144 متسولا ومتسولة في المملكة خلال الشهر الماضي، كان من بينهم 203 ذكور و226 اناث بالغين.

وبلغ عدد الاحداث المتسولين المضبوطين 635 حدثا بينهم 229 إناث، و406 ذكور غالبيتهم من المكررين وفقا للتقرير الشهري الدوري الصادر عن الوزارة لشهر تشرين الاول الماضي.

ودعت الوزارة المواطنين، الى عدم التعاون مع المتسولين ومنحهم اية مبالغ مالية لتشجيعهم على الحصول على اموال الناس بغير وجه حق، مطالبة المواطنين بتوجيه صدقاتهم الى اوجه الخير المعتمدة.

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