الأرصاد: حالة عدم استقرار تؤثر على المملكة منتصف الشهر الحالي

توقع مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب، أن تتأثر المملكة منتصف الشهر الحالي بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تعتبر متوسطة، قد تؤدي إلى تساقط الأمطار في بعض مناطق المملكة، وهي تحت المراقبة.

وأوضح آل خطاب، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن التوقعات الفصلية الطويلة للنماذج العددية العالمية تشير إلى أن درجات الحرارة خلال شهر تشرين ثاني 2021 أعلى من معدلاتها العامة بحوالي درجة مئوية واحدة، وأن الأداء المطري خلال هذا الشهر متوقع أن يكون ضعيفاً بالرغم من فرص الهطول المتفرقة خلاله؛ بحيث يكون المجموع المطري لهذا الشهر أقل من معدلاته العامة بقليل، وهذا الأمر لا يشمل المملكة فقط، بل يتوقع أن يكون مؤثراً على بلاد الشام بشكل عام، حيث ما زالت الكتل الهوائية الدافئة مسيطرة في طبقات الجو المتوسطة والعالية على منطقة شرق المتوسط والعراق وشبه الجزيرة العربية مما يعطي مؤشراً قوية على ضعف الفعاليات الجوية خلال هذه الفترة.

وأضاف أن أمطار شهر تشرين الثاني تشكل عادةً ما نسبته 11 بالمئة من مجموع الموسم المطري العام، والتي تشكل أمطاره من فصل الخريف ما نسبته 13 بالمئة من الموسم المطري العام.

وفيما يخص الموسم المطري الحالي، أوضح أن الأداء ضعيف للأمطار حتى الثلث الأول من شهر تشرين الثاني، موضحاً أن هذا الانقطاع المطري لا يعتبر استثنائياً.

وتشير الدراسات والإحصاءات المناخية في إدارة الأرصاد الجوية وبالرجوع إلى سجلات المناخية لمحطة رصد مطار عمان بأن هنالك 50 موسما مطريا من أصل 100 موسم كان الأداء حتى الثلث الأول من شهر تشرين الثاني غير جيد وهو يشابه الوضع الحالي، ومع ذلك كان منهم 32 موسما من 50 موسما حول معدله الموسمي العام وأكثر، و18 موسما دون معدله الموسمي العام.

يذكر أن الارتباط بين الأداء المطري حتى الثلث الأول من شهر تشرين الثاني مع الأداء الموسمي المطري العام لا يعد مؤشرا لأداء الموسم المطري الحالي 2021/2022.

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