الجيش الاسرائيلي ينتدب جيش السيسي لتعزيز وجوده بمنطقة رفح بهدف منع تسرب السلاح الى فصائل المقاومة بقطاع غزة
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استئناف محاكمة اسرى سجن جلبوع الستة المعاد اعتقالهم و5 اسرى آخرين بتهمة مساعدتهم/ فيديو
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