استئناف محاكمة اسرى سجن جلبوع الستة المعاد اعتقالهم و5 اسرى آخرين بتهمة مساعدتهم/ فيديو

استأنفت محكمة الناصرة التابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، جلسات محاكمة الأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن “جلبوع”، قبل أن يعاد اعتقالهم في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وقد بدأت الجلسة بمحاكمة فلسطينيين من مدينة جنين، بذريعة مساعدة الأسرى الستة.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية قد عرضت الأسرى الستة على المحكمة في 24 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وهم “زكريا الزبيدي، ومحمود عارضة، ويعقوب قادري، وأيهم كممجي، ومناضل انفيعات، ومحمد عارضة”، بالإضافة إلى 5 أسرى آخرين تتهمهم بمساعدتهم وإخفاء معلومات حول عملية انتزاعهم للحرية من الأسر.

وجرى قراءة لائحة الاتهام الموجهة ضدهم، قبل أن تؤجل الجلسة إلى اليوم.

وخلال المحاكمة قال الأسير يعقوب القادري خلال محاكمته في محاكم الاحتلال اليوم : “حريتنا فوق كل شيئ وسنعود لكل فلسطين التاريخية ووصف قادري وضع الاسرى في السجون بالمزري وقال “اننا نعيش في قبور”.

ووجه قادري تحيته وتحية الاسرى الى اهالي الناصرة وسخنين والجليل.

فيما قال الأسير اياد جرادات المتهم بمساعدة أسرى نفق الحرية:”نصرنا الأول أننا انتزعنا حريتنا من السجن، ونصرنا الثاني سيأتي قريبا من خلال صفقة تبادل الأسرى على يد كتائب القسـ،ام”.

وقال الأسير زكريا زبيدي باللغة العبرية: “نحن مقاتلون من أجل الحرية وسوف ننالها”.

وقال الأسير أيهم كممجي في المحكمة: “سنقهرهم وننال حريتنا كما قهرناهم أول مرة”.

ونظرت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الإثنين، في رد طاقم المحامين الموكلين بالدفاع عن الأسرى الستة الذين فروا من سجن “جلبوع”، على لوائح الاتهام التي قدمتهم بحقهم وشخصين آخرين بمساعدتهم على الفرار في شهر أيلول/ سبتمبر 2021.

وقد قررت المحكمة تعيين جلسة أخرى لم يحدد موعدها بعد، فيما أمهلت طاقم الدفاع والنيابة العامة لغاية نهاية الشهر الجاري من أجل التوصل إلى صفقة معينة للبت في القضية.

وقال الأسير زكريا زبيدي باللغة العبرية “نحن مقاتلون من أجل الحرية وسوف ننالها”.

وقال الأسير أيهم كممجي في المحكمة “سنقهرهم وننال حريتنا كما قهرناهم أول مرة”.

وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قدمت نيابة الاحتلال الإسرائيلي لائحة اتهام ضد الأسرى الستة، كما قدمت لوائح اتهام ضد 5 أسرى آخرين بذريعة تقديم المساعدة للأسرى الستة.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي كان قد أعاد اعتقال الأسير الزبيدي إلى جانب الأسير محمد العارضة قرب قرية أم الغنم في منطقة الجليل الأسفل بتاريخ 11 أيلول/سبتمبر الماضي، وكذلك أعاد اعتقال الأسيرين قادري ومحمود العارضة بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر في الناصرة، والأسيرين كممجي وانفيعات في 19 أيلول/سبتمبر من مدينة جنين، وذلك بعد تمكنهم من انتزاع حريتهم عبر نفق تم حفره أسفل سجن “جلبوع”.

#فلسطين | آخر المستجدّات بشأن محاكمة الأسرى الـ 6 الذين انتزعوا حريّتهم من #سجن_جلبوع وأُعيد اعتقالهم، بالإضافة إلى 5 أسرى آخرين.#نفق_الحرية pic.twitter.com/hODx0AnXe4 — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) November 8, 2021