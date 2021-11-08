المقاومة تنفذ عملية اطلاق نار على شاحنة غاز اسرائيلية اليوم بقصد تفجيرها في مستوطنة "كريات أربع" قرب الخليل/ فيديو
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ارتفاع.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 17 وفاة و2562 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11145 والإصابات 878,366
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