أغلب الوقت يقضيه الرئيس كقائد عام للبلاد.. هكذا يُمضي رؤساء امريكا ايامهم في الحكم

الجيش الاسرائيلي ينتدب جيش السيسي لتعزيز وجوده بمنطقة رفح بهدف منع تسرب السلاح الى فصائل المقاومة بقطاع غزة
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