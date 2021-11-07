هل فقدت اتزانها السياسي المعهود؟.. السلطات الكويتية تقبض على مجموعة متعاونة مع “حزب الله” اللبناني المجاهد

الجيش الاسرائيلي ينتدب جيش السيسي لتعزيز وجوده بمنطقة رفح بهدف منع تسرب السلاح الى فصائل المقاومة بقطاع غزة
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