الجيش الاسرائيلي ينتدب جيش السيسي لتعزيز وجوده بمنطقة رفح بهدف منع تسرب السلاح الى فصائل المقاومة بقطاع غزة
أهم العناوين
جرينتش+2 05:29
“موج” تستنكر محاولة اغتيال الكاظمي وتدعو الى ضبط النفس
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني