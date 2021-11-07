الجيش الاسرائيلي ينتدب جيش السيسي لتعزيز وجوده بمنطقة رفح بهدف منع تسرب السلاح الى فصائل المقاومة بقطاع غزة
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جرينتش+2 05:28
 في واحدة من أكبر عمليات الخروج.. 270 آلية تابعة للاحتلال الأمريكي تغادر الأراضي السورية اليوم الاحد إلى شمال العراق 
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