 في واحدة من أكبر عمليات الخروج.. 270 آلية تابعة للاحتلال الأمريكي تغادر الأراضي السورية اليوم الاحد إلى شمال العراق 

الحسكة – سانا

أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً مؤلفاً من 270 آلية من قاعدتها في مطار خراب الجير العسكري بريف الحسكة واتجه إلى شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي، في واحدة من أكبر عمليات إخراج ينفذها الاحتلال الأمريكي لآلياته العسكرية خلال السنوات الأخيرة.

وقالت مصادر محلية لمراسلة سانا إن رتلاً مؤلفاً من 150 شاحنة براد و 120 ناقلة مسطحة مغطاة تحمل دبابات للاحتلال الأمريكي خرج على التوالي، بعد منتصف ليل أمس وصباح اليوم الاحد من قاعدته العسكرية في مطار خراب الجير، ترافقه مدرعات حماية لقوات الاحتلال وسيارات دفع رباعي مزودة برشاشات تابعة لميليشيا (قسد) الكردية واتجه الرتل إلى شمال العراق، عبر معبر الوليد اللاشرعي.

وأخرجت قوات الاحتلال الأمريكي في الـ 25 من الشهر الفائت رتلاً محملاً بالنفط السوري المسروق من الأراضي السورية إلى شمال العراق وذلك بعد ساعات من خروج رتل عسكري مؤلف من 79 آلية أغلبها مدرعات عسكرية من مطار خراب الجير بريف اليعربية واتجه نحو الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي.