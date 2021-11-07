في مهرجان شرم الشيخ .. إلهام شاهين تشيد بالدور الريادي لسميحة ايوب في المسرح العربي

الجيش الاسرائيلي ينتدب جيش السيسي لتعزيز وجوده بمنطقة رفح بهدف منع تسرب السلاح الى فصائل المقاومة بقطاع غزة
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