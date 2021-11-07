رفضت أم كلثوم شرب الخمر فكافأها امير الشعراء بقصيدة غزل/ فيديو

الجيش الاسرائيلي ينتدب جيش السيسي لتعزيز وجوده بمنطقة رفح بهدف منع تسرب السلاح الى فصائل المقاومة بقطاع غزة
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