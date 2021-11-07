بعد اشتباك معه.. القبض على متهم باطلاق النار على مركز أمني

نفذت قوة أمنية، فجر اليوم الأحد، عملية نوعية في إحدى مناطق شرق العاصمة عمّان، لإلقاء القبض على مطلوب خطير ومسلح متهم بـ (21) طلبا قضائيا بقضايا تجارة وترويج المواد المخدرة، وإطلاق عيارات نارية على المواطنين، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية والاعتداء على الموظفين.

وقال الناطق باسم الأمن العام عامر السرطاوي، إن “العملية نفذت بعد أن قامت الأجهزة الأمنية المختصة وعلى مدار أسابيع بوضع خطة أمنية مُحكمة مبنية على معلومات استخبارية أكدت وجود المطلوب المتواري عن الأنظار منذ مدة في أحد المنازل في البادية الوسطى”.

وأشار إلى أنه وفور وصول القوة للموقع حاول المطلوب الفرار، وتم التعامل معه وفقاً لقواعد الاشتباك والسيطرة وإلقاء القبض عليه، وتفتيش المكان حيث تم ضبط كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية وعملة أجنبية مزيفة تعود للشخص نفسه.

وقد ألقي القبض ايضا على عدد من الأشخاص المطلوبين الموجودين برفقة الشخص الرئيسي.