الجيش الاسرائيلي ينتدب جيش السيسي لتعزيز وجوده بمنطقة رفح بهدف منع تسرب السلاح الى فصائل المقاومة بقطاع غزة
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جرينتش+2 05:27
المقاتلات الروسية تجندل 35 ارهابياً من “الحزب الإسلامي التركستاني” وتدمر معسكر تدريب تابعاً له في ريف إدلب
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