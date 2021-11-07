إيران تستنكر محاولة اغتيال الكاظمي وتؤكد دعمها لامن العراق

أعربت حكومة إيران عن إدانتها لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها الليلة الماضية رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مرجحة وقوف أطراف خارجية وراء الهجوم.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان أصدره اليوم الأحد، أن طهران تدين الهجوم الذي نفذ بواسطة طائرات مسيرة على مقر إقامة الكاظمي وتؤكد موقفها الثابت في دعم الأمن والاستقرار في العراق، داعيا جميع الأطراف إلى “توخي اليقظة لمواجهة المؤامرات الرامية لاستهداف أمن العراق وتنميته”.

وتابع: “تصب مثل هذه العمليات في مصلحة الأطراف التي انتهكت أمن واستقرار واستقلال العراق ووحدة أراضيه طوال السنوات الـ18 الماضية وسعت إلى تحقيق أهدافها الإقليمية المشؤومة من خلال إنشاء ودعم الجماعات الإرهابية وإثارة الفتن في هذا البلد”.

في غضون ذلك، أجرى وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان اتصالا هاتفيا مع نظيره العراقي فؤاد حسين، ونقل تحيات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الكاظمي واطمأن على صحته وأعرب عن سروره إزاء نجاة رئيس الوزراء العراقي.

وشدد عبد اللهيان على أن مثل هذه الأحداث تستهدف استقرار وأمن العراق، وتنفذ من قبل “مضمري السوء” الراغبين في “تعكير الهدوء” في هذا العراق.

من جانبه، ربط الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بـ”مراكز فكر خارجية دعمت الجماعات الإرهابية واحتلال العراق”.

وصف شمخاني في تغريدة نشرها عبر “تويتر” محاولة اغتيال الكاظمي بأنها “فتنة جديدة” يجب البحث عن خلفياتها في “مراكز الفكر الأجنبية” التي أنشأت ودعمت الجماعات الإرهابية واحتلت العراق ولم تجلب للشعب العراقي سوى انعدام الأمن والخلافات وعدم الاستقرار، على حد قوله.