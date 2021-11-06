وزارة الصحة تكشف حقيقة أنابيب الفحوصات المخبرية الملقاة على الطريق

صرح أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة الدكتور عادل البلبيسي إن الوزارة رصدت الصور والفيديو المنشور على إحدى وسائل الاعلام حول وجود عشرات العينات من فحوص كورونا (PCR) ملقاة على الطريق بمنطقة بدر الجديدة، والتي تم توثيقها من قبل أحد المواطنين في مقطع الفيديو المذكور خلال تواجده بالمنطقة.

وأضاف البلبيسي في تصريح لوكالة (بترا) مساء امس، انه على إثر ذلك قامت الوزارة وعلى الفور بإرسال فريق مختص إلى الموقع الذي وُجِدَت به تلك العينات للوقوف على حقيقة الموضوع بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، حيث تبين أنّ تلك العينات ليست عينات فحوصات كورونا، كما تم تداوله، وانما تبين أنها انابيب فحوصات مخبرية من نوع آخر تعود بناء على المعلومات الأولية المتوفرة من الموقع لجهة طبية في القطاع الخاص.

وأوضح أنه وعلى الفور جرى التحفظ على هذه العينات من قبل الأجهزة الأمنية للتحري اللازم وأخذ البصمات، والتحقق من مصدر العينات ومن ألقاها، تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين ضمن التشريعات المعمول بها لضمان عدم تكرار هذه المخالفات حفاظاً على سلامة المواطن والبيئة المحيطة.

وبين أنه وعلى الرغم من أن تلك الانابيب المخبرية ليس لها علاقة بفحوصات كورونا كما تم الترويج له، إلاّ أنه بالرغم من ذلك لا يجوز التخلص من أي عينات مخبرية بالشكل الذي تم كونها تُعتبر من النفايات الطبية الخطرة والتي يجب اتلافها ضمن بروتوكول خاص للتخلص من النفايات الطبية بطريقة علمية.

وشدد البلبيسي على ضرورة توخي الدقة عند نشر المعلومات والتثبت من صحة ما يحتويه الخبر قبل نقله أو نشره حتى لا يتم التشويش على المواطن نتيجة للتسرع في نشر المعلومة المغلوطة.