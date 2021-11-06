هذه سبعة اسلحة تساعدك في الحرب على النسيان وضعف الذاكرة

لا يمكنك العثور على مفاتيح سيارتك؟ تنسى قائمة البقالة؟ لا تتذكر اسم شخص التقيته للتو؟.. لستَ وحدك من يعاني من النسيان. فجميع الأفراد ينسون أشياء شتى من حين لآخر، لكن مع ذلك، فإن فقدان الذاكرة ليس أمراً يستخف به.

وعلى الرغم من أنه لا توجد ضمانات عندما يتعلق الأمر بمنع فقدان الذاكرة، أو الخرف، فإن هناك أنشطة تساعد في تقليل المخاطر، لذا ضع في اعتبارك سبع طرق لتقوية الذاكرة، وهي في ذات الوقت بمثابة اسلحة تساعدك في محاربة النسيان.

1. الأنشطة البدنية

النشاط البدني يزيد من تدفق الدم إلى الجسم كله، بما في ذلك الدماغ، وهذا قد يساعد في الحفاظ على قوة ذاكرتك.

وبالنسبة لغالبية البالغين الأصحاء، يوصي الخبراء بممارسة 150 دقيقة أسبوعياً على الأقل من التمرينات الهوائية المعتدلة، مثل المشي السريع، أو 75 دقيقة أسبوعياً من التمرينات الهوائية الشديدة، كالهرولة، ويٌفضل توزيع ذلك على مدار الأسبوع.

2. النشاط العقلي

كما أن النشاط البدني يساعد في الحفاظ على لياقة الجسم، فالأنشطة المحفزة للذهن تحافظ على نشاط عقلك، وتساعد في الوقاية من فقدان الذاكرة.

يمكنك مثلاً حل الكلمات المتقاطعة، أو اتخاذ طرق بديلة أثناء القيادة، ويجب عليك محاولة تعلم مهارة جديدة.

3. التفاعل الاجتماعي

يساعدك التفاعل الاجتماعي على منع الاكتئاب والضغط النفسي، إذ إن كليهما يؤدي إلى فقدان الذاكرة.

ابحث عن فرص للاجتماع مع الأحباء والأصدقاء وغيرهم، خاصة إذا كنت تعيش بمفردك.

4. استبدال الفوضى

نسيان الأشياء أمر مرجح إذا كان منزلك فوضوياً، ومذكراتك مبعثرة. استبدل الفوضى بالنظام، ودوّن المهام والمواعيد والأحداث الأخرى في دفتر أو مفكرة، أو برنامج تخطيط إلكتروني خاص.

يمكنك أيضاً تكرار كل بند بصوت عالٍ عندما تدونه، ما يساعد في تثبيته. وحدِّث قائمة المهام باستمرار، وخصص مكاناً تضع فيه محفظتك، ومفاتيحك، ونظارتك والضروريات الأخرى.

5. النوم الجيد

يلعب النوم دوراً مهماً في مساعدتك على ترسيخ ذكرياتك، حتى تتمكن من استدعائها في أي وقت مُستقبلاً.

اجعل الحصول على قسط كافٍ من النوم أحد أولوياتك، إذ يحتاج معظم البالغين من سبع إلى تسع ساعات من النوم يومياً.

6. النظام الغذائي

النظام الغذائي الصحي جيد للعقل كما أنه جيد للقلب أيضاً. تناول الفواكه والخضراوات، واختر مصادر البروتين قليلة الدسم، مثل الأسماك واللحوم الخالية من الدهون والدواجن منزوعة الجلد.

وما تشربه مهم أيضاً، فتناوُل الكحول يمكن أن يؤدي إلى التشوش، وفقدان الذاكرة، بالإضافة إلى تعاطي المخدرات.

7. إدارة الأمراض المزمنة

اتبع توصيات علاج طبيبك لأى حالات طبية، مثل الاكتئاب، وارتفاع ضغط الدم، ونسبة الكوليسترول، وداء السكري، والسمنة، وفقدان السمع. كلما اعتنيت بنفسك، أصبحت ذاكرتك أفضل.