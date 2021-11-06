زوج ابنة سهير البابلي: وجهها يفيض نوراً ولكن الحالة حرجة

قال الدكتور رضا طعيمة، المفكر والمحاضر الدولى فى علم التربية والاتزان، وزوج ابنة الفنانة الكبيرة سهير البابلي، أن حالتها الصحية ما زالت حرجة وليس هناك تحسن.

وأوضح زوج ابنة سهير البابلى تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة فى تصريحاتاليوم السبت قائلاً: “سبحان الله ترقد فى غرفة الرعاية المركزة ووجهها كله نور وكأنها نائمة فى سلام، لأنها كانت دائمًا تحب الله والناس وتقف مع وطنها دائماً فى الشدائد”

وأكد طعيمة أن الفنانة الكبيرة لا تتجاوب مع المحيطين بها ولا تفتح عينيها، وهي تتنفس بمساعدة جهاز تنفس صناعى قائلاً: “تعلمنا أنه طالما المريض يتنفس حتى وإن كانت حالته حرجة ألا نقطع الأمل، وأن ندعو له بالشفاء فربنا يحيى العظام وهى رميم، وقادر على كل شيء، وربنا يتولاها”.

وأضاف زوج ابنة الفنانة الكبيرة متحدثًا عن دورها الوطنى: “وقفت مع وطنها وقفة بطل وأعلنت صراحة رفضها للإخوان، وكانت مثقفة ومفكرة وعبقرية ومواطنة مصرية صالحة ومخلصة تمثل المرأة المصرية، ووقفت فى وجه أعداء الوطن وأيدت الرئيس السيسى وكانت نموذجا أصيلا حريصا على الهوية والانتماء المصرى، وتحالفت مع الدولة المصرية فى شدتها وأعلنت دائما موقفها بشكل واضح ، وكان تدينها تدينا وسطيا لطيفا ليس به تشدد”.