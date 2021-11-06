الجفاف يزحف على سد الموجب جراء شُح امطار الشتاء الماضي

يُخشى أن يكون سد الموجب بمحافظة الكرك في طريقه إلى الجفاف، شأن ما حدث مع سد الوالة قبله.

ويواجه السد الجفاف نتيجة نسبة الأمطار القليلة التي شهدها الأردن العام الماضي وأثرت على مخزون السدود.

وتبلغ السعة التخزينية لسد وادي الموجب 30 مليون م3، حيث كان قد جرى البدء في إنشائه سنة 1999 وتم إنجاز البناء سنة 2003،كي يستخدم لعدة أغراض منها الشرب والصناعة والري، وهو من النوع خرساني وترابي متجانس،

وقد شهد السد خلال سنة 2013 فيضانا بسبب الأمطار الغزيرة والثلوج التي هطلت على المنطقة في ذلك العام، ويعتبر وادي الموجب المغذي الرئيسي للسد.