ثبات.. وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 12 وفاة و1122 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11114 والإصابات 873,707
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اشتباكات بين مسلحين وأجهزة السلطة ببلدة سيلة الحارثية بجنين/ فيديو
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