وزارة الأوقاف تقيم صلاة الاستسقاء في جمع مساجد المملكة

أقيمت صلاة الاستسقاء عقب خطبتي وصلاة الجمعة اليوم في جميع مساجد المملكة، طلبا للغيث ونزول المطر، إحياء لسنة النبي عليه الصلاة والسلام.

وقد دعا أئمة وخطباء المساجد المصلين بالتوجه والدعاء الى الله تعالى طلبا للغيث، في ظل احتباس الغيث وتأخر نزول المطر، والإكثار من الاستغفار والصدقات والتوبة والصيام ورد المظالم وصلة الرحم وغير ذلك من الأخلاق الإسلامية التي حثنا عليها رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام مرضاة لله تعالى.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية قد دعت يوم الأربعاء الماضي في بيان صادر عنها؛ مدراء مديريات الأوقاف والأئمة والخطباء والناس للمشاركة في أداء صلاة الاستسقاء طلبا للغيث.

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