أسماء الفائزين بالسحب الأول لجوائز متلقي مطعوم كورونا

أعلن التلفزيون الأردني عبر برنامج “يسعد صباحك”، أسماء الفائزين بجوائز السحب الأول لمتلقي مطعوم كورونا، ضمن المبادرة التي أطلقها التلفزيون بالتعاون مع جمعية البنوك وشركة أورنج بهدف تشجيع الأفراد وتحفيزهم على أخذ المطعوم وتحصين المجتمع من الوباء.

وفاز بالجوائز لهذا الأسبوع ستة فائزين هم : شهد نبيل موسى الرياطي من العقبة، وعذراء عبدالله صالح الشقيرات من إربد، وسارة محمود خطار الخطار من المفرق، ورهف صالح محمود أبو الهيجاء من الزرقاء، وعمر أسامة جمال حسن من الزرقاء، وجمال شبيب عبد الحافظ أحمد من عمان، حيث تبلغ قيمة كل جائزة من الجوائز 500 دينار أردني، كما ستصل للفائزين الستة رسائل نصية تشرح لهم آلية استلامهم للجوائز.

ويشارك في الجوائز جميع الفئات العمرية التي تتلقى المطعوم خلال الأسبوع الذي يسبق عملية السحب سواء أكانت الجرعة الأولى أم الثانية، إذ يجرى السحب إلكترونياً، ويحدد من خلاله الفائزين عبر الرقم المرجعي الذي يظهر على شهادة المطعوم.

وتبرع بقيمة جوائز المرحلة الأولى، البنك الإسلامي الأردني، والبنك الأهلي الأردني، والبنك العربي، وبنك القاهرة عمان، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل، وكابيتال بنك، والبنك العربي الإسلامي، إضافة إلى شركة أورنج.

يشار إلى أن التلفزيون الأردني أعلن الجمعة الماضية عبر برنامج يسعد صباحك عن جوائز مالية لمتلقي مطعوم كورونا، يتم السحب عليها أسبوعياً، إذ تبلغ قيمة كل جائزة 500 دينار أردني ويشارك بها جميع الفئات العمرية التي تتلقى اللقاح في الأسبوع الذي يسبق يوم السحب، ويتم إعلان أسماء الفائزين كل يوم جمعة من خلال برنامج “يسعد صباحك”.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة