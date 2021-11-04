رفع.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 14 وفاة و2080 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11102 والإصابات 872,585
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هذه هي الدول العربية التي تحصل على مساعدات مالية من أمريكا بغية تنفيذ أهداف سياستها الخارجية
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