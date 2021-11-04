فريق الرمثا بطلا لدوري المحترفين لكرة القدم

توج فريق الرمثا بلقب بطولة دوري المحترفين لكرة القدم، بعد تعادله بهدف مقابل هدف مع الجزيرة، في المباراة التي اقيمت مساء اليوم الخميس، على ستاد عمان الدولي.

ورفع الرمثا كأس الدوري للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك بعد 39 عاما من الغياب عن منصات التتويج، حيث كان الرمثا أحرز آخر لقب عام 1982، بعد لقب عام 1981.

وسجل أهداف اللقاء، لاعب الجزيرة حمزة الصيفي في الدقيقة 55، فيما عادل الرمثا النتيجة محمد أو رزيق في الدقيقة 59 عن طريق ركلة جزاء.

وفي المقابل لم يسعف الوحدات فوزه العريض على نادي شباب العقبة بخمسة أهداف دون رد، بالصعود لمنصة التتويج.

وبهذه النتائج تعادل الرمثا والوحدات بـ47 نقطة لكل منهما، فيما حسم فارق المواجهات اللقب لصالح الرمثا.