عباس كامل: نعمل ليل نهار للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى في غزة، وعلى إسرائيل بدء التفاوص مع الفلسطينيين

أكد رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية “عباس كامل”، أننا نعمل ليل نهار للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى في غزة”.

وتحدث كامل خلال مقابلته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي “نفتالي بينيت” ،بحسب ما نشرته صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية عبر موقعها الإلكتروني، حيث وصفته بالرجل القوي في مصر بعد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويسمى بـ”حافظ الأسرار”، عن خطة وقف إطلاق النار طويلة المدى في قطاع غزة، وهو ما لا تريده”.

وأوضح كامل: أنّ “الحراك من أجل الوصول إلى تهدئة طويلة الأمد بين إسرائيل وحماس يفضل أن يكون شاملاً وينفَّذ في آن واحد، والمناقشات بين الأطراف يجب أن تشمل كافة القضايا وهي إعادة الإعمار، والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى حماس وإطلاق سراح تدريجي للأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية”.

ونوهت الصحيفة ، أنّ “عباس كامل هو الشخص الذي على اتصال مباشر مع يحيى السنوار قائد حماس في قطاع غزة، وسيستضيف صالح العاروري وخالد مشعل عند قدومهما إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وحول الخلافات بين بينيت ونتنياهو في سؤال وجه لكامل من مراسل الصحيفة العبرية، قال: في الواقع الفرق بينهما من السماء إلى الأرض، ثم ضحك ولم يضيف شيئًا”.

وأضاف: “كانت العلاقات بين السيسي ونتنياهو جيدة بالتأكيد، ويبدو أنه تناول قضايا الأسلوب”.

وتابع: أنّ “العلاقات بين مصر وإسرائيل ممتازة، وكان اللقاء بين بينيت السيسي في شرم الشيخ جيدًا جدًا ، ووجدوا لغة مشتركة”.

وشدد: “سأزور إسرائيل نهاية الشهر الجاري لشرح الخطوة المصرية فيما يتعلق بقطاع غزة ، وإعادة إعماره، وصفقة تبادل الأسرى وعودة “منغستو وهشام شعبان السيد، وأورون شاؤول وهادار غولدين”، منوهاً: “لا جدوى من القيام بذلك على مراحل، فلا داعي لصفقة متعددة المراحل”.

وأوضحت الصحيفة: “في الفترة الأخيرة قدم المصريون تسهيلات لحماس عبر معبر رفح، في محاولتهم تهدئة الأوضاع في قطاع غزة اقتصاديًا ومن ناحية الصراع مع إسرائيل”.

ونقلت عن كامل قوله: “مصر تعمل على موضوع مسلسل “النهار والليل” على حد تعبيره، في اتصال دائم ويومي مع الإسرائيليين والفلسطينيين، ممتنعاً عن قول حماس”..

وأضاف: “يجب على إسرائيل أن تبدأ مفاوضات سياسية مع السلطة الفلسطينية في أقرب وقت ممكن، تبدأ من المستوى 4-3، ثم تنتقل إلى المستوى الثاني وما إلى ذلك”، مشدداً “نحن نعمل باستمرار على العلاقات الأمنية”.

ونوه، أنّههم يحاولون عودة السلطة الفلسطينية بشتى السبل إلى الوجود السياسي في قطاع غزة لاستعادة الشرعية والسلطة التي فقدتها لصالح حماس، ولكن: “أعلم أنّ “حماس لن تسمح بحدوث ذلك على نطاق واسع”.

وحول حكومة بينيت أشار كامل إلى أنّ “هذه حكومة يمكنك العمل معها ، فهي تضم كل أنواع الأطراف التي تتحرك في اتجاهات مختلفة تمامًا ، لكننا سنكون سعداء إذا بقيت”.