طقس معتدل نهارًا وبارد نسبياً ليلًا حتى الأحد.. ولا مطر

يطرأ اليوم الخميس، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة أثناء النهار في المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط الممكة خلال ساعات الصباح، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء باردة نسبياً ليلًا في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء حتى الأحد، خلال ساعات النهار لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلة في باقي المناطق، بينما باردة نسبيا خلال ساعات الليل في أغلب مناطق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 24 – 15 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 21 – 12، وفي مرتفعات الشراة 23 – 10، وفي مناطق البادية 28 – 14، وفي مناطق السهول 25 – 16، وفي الاغوار الشمالية 32 – 20، وفي الأغوار الجنوبية 33 – 23، وفي البحر الميت 32 – 22، وفي خليج العقبة 32 – 22 درجة مئوية.

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