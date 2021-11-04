رفع.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 14 وفاة و2080 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11102 والإصابات 872,585
أهم العناوين
جرينتش+2 07:53
ثبات.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل 11 وفاة و2012 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11088 والإصابات 870,505
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني