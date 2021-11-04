رفع.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 14 وفاة و2080 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11102 والإصابات 872,585
أهم العناوين
جرينتش+2 07:52
القضاء التونسي يصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس الأسبق منصف المرزوقي جراء جهوده التخريبية ضد مصلحة بلاده
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني