“العمل الإسلامي” يطالب بالتحقيق في ظروف وفاة خيّاطة في مشغل بالأزرق

طالب القطاع النسائي لحزب جبهة العمل الإسلامي الجهات الرسمية المختصة بالتحقيق في ظروف وفاة إحدى العاملات في ‏مشغل ‏للخياطة بمنطقة الازرق نتيجة تعرضها للإساءة من قبل إدارة المصنع، ومحاسبة المتورطين في هذه الحادثة الأليمة التي ‏راحت ‏ضحيتها مواطنة أربعينية سعت لتأمين لقمة العيش لها ولعائلتها.‏

كما تقدم القطاع النسائي للحزب، في تصريح صادر عنه اليوم الخميس، بالتعازي لذوي العاملة، مؤكداً أن هذه الحادثة تسلط الضوء على ما ‏تعيشه ‏آلاف العاملات في الكثير من المنشئات من ظروف عمل تفتقر للبيئة العمالية الآمنة، وافتقارهن للعديد من حقوقهن الأساسية ‏التي ‏كفلها القانون والدستور بما يمتهن من كرامتهن وحقهن في الحصول على فرصة عمل تؤمن لهن الحياة الكريمة.‏