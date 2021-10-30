ثبات.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 16 وفاة و1454 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11016 والاصابات 859,796
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جرينتش+2 10:22
منظمة دولية تكشف ان المسيحيين “أكبر ضحايا التغيير الديمغرافي” في المناطق السورية الخاضعة للاحتلال التركي
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