حزب الله يشيد بالموقف الشجاع للوزير قرداحي حول اليمن، ويعتبر الدعوات الخليجية لاستقالته اعتداءً سافراً على لبنان

أشاد حزب الله “بالموقف الشجاع والشريف الذي اتخذه وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي من موقعه الإعلامي والأخلاقي والوطني دفاعا عن شعب اليمن المظلوم، وتوصيفه للعدوان على حقيقته باعتباره عدوانا أدى إلى سفك الدماء وقتل مئات الآلاف وحصار شعب بأكمله تحت مخاطر الجوع والمرض”.

وفي بيان له، ندد الحزب “بالحملة الظالمة التي تقودها السعودية والإمارات ومجلس التعاون الخليجي ضده”، واعتبرها “اعتداءً على سيادة لبنان وحرية مواطنيه بالتعبير عن آرائهم ومواقفهم دون خوفٍ أو تهديد، وابتزازا مرفوضا يطعن في كرامة كل لبناني”.

كما رفض الحزب “رفضا قاطعا اي دعوة الى اقالة الوزير او دفعه الى الاستقالة” معتبرا “هذه الدعوات اعتداء سافرا على لبنان وكرامته وسيادته”.

وتابع البيان: “ان حزب الله يندد بشكل خاص بمواقف بعض السياسيين اللبنانيين المأجورين وضعاف النفوس وكذلك ببعض الاعلاميين ووسائل الاعلام اللبنانية التي شاركت في هذه الحملة المدفوعة الثمن، ويعتبرها إهانةً صريحةً لمسيرة الاعلام اللبناني بمجمله، وسقوطاً اخلاقياً كبيراً وإساءةً خالصة الى لبنان وشعبه وسيادته وكرامته الوطنية”.

وكان قد تم الكشف، يوم الثلاثاء الماضي، عن تصريحات أدلى بها قرداحي قبل توليه منصب وزير الإعلام في الحكومة اللبنانية، يقول فيها إن جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) اليمنية الموالية لإيران تدافع عن نفسها.

وعلى إثر الكشف عن هذه التصريحات، استدعت السعودية والإمارات ودول خليجية أخرى سفراء لبنان لديها للاحتجاج عليها.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة “أنصار الله”، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة “أنصار الله” هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.