ثبات.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 16 وفاة و1454 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11016 والاصابات 859,796
أهم العناوين
جرينتش+2 08:44
حزب الله يشيد بالموقف الشجاع للوزير قرداحي حول اليمن، ويعتبر الدعوات الخليجية لاستقالته اعتداءً سافراً على لبنان
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني