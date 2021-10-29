القبض على أشخاص قاموا بتحطيم مركبة إثر مشاجرة بعمان

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أشخاص ظهروا في فيديو متداول يقومون بتحطيم مركبة إثر مشاجرة.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل فيديو المشاجرة الذي جرى تداوله أمس في منطقة الدوار السابع، حيث حصل خلاف بين أشخاص داخل مركبتين قام من بداخل إحداهما بتحطيم المركبة الأخرى والحاق أضرار مادية بها، كما وتم الادعاء عليهم بانهم تسببوا بدهس ثلاثة أشخاص، عند المشاجرة.

وأضاف، أنه جرى ضبط شخصين ممن قاموا بالاعتداء على المركبة والذين ادعوا بدورهم بتعرضهم للاعتداء كذلك من قبل الطرف الآخر، مشيرا الى أن التحقيق مستمر تمهيدا لإحالة الأطراف كافة الى القضاء.

وأكد الناطق الإعلامي، أن أي اعتداء أو خروج عن القانون مصيره واحد وهو إنفاذ سيادة القانون والقبض على المشاركين بحزم ودون تهاون أو تقصير.

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