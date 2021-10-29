الاحتلال يجدد أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب كايد الفسفوس

رام الله – قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021، إن سلطات الاحتلال أعادت تفعيل أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام لليوم 107 على التوالي.

وكانت المحكمة العليا التابعة للاحتلال أصدرت قراراً في الرابع عشر من الشهر الجاري بتجميد أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير الفسفوس، الذي يواجه وضعاً صحياً خطراً داخل مستشفى “برزلاي” الإسرائيلي.

يذكر أن الأسير الفسفوس (31 عاماً) من دورا/ الخليل، اعتقله جيش الاحتلال بتاريخ 15.10.2020، وهو أسير سابق اعتقل عدة مرات قبل ذلك، وهو متزوج وأب لطفلة.