مارك زوكربيرغ يعلن ان فيسبوك سيغير اسمه إلى "ميتا" "Meta" اعتبارا من اليوم الخميس، وارتفاع أسهمه فور الاعلان
أهم العناوين
جرينتش+2 07:22
بدء العمل بالتوقيت الشتوي في المملكة بعد منتصف الليلة.. لا تنسوا تأخير الساعة 60 دقيقة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني