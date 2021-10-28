مارك زوكربيرغ يعلن ان فيسبوك سيغير اسمه إلى "ميتا" "Meta" اعتبارا من اليوم الخميس، وارتفاع أسهمه فور الاعلان
أهم العناوين
جرينتش+2 07:22
التدخلُ الفلسطيني المحمودُ والتدخلُ المرفوضُ
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني