مارك زوكربيرغ يعلن ان فيسبوك سيغير اسمه إلى "ميتا" "Meta" اعتبارا من اليوم الخميس، وارتفاع أسهمه فور الاعلان
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جرينتش+2 07:22
الأردن وسوريا ولبنان تتوصل اليوم الى الصيغة النهائية لعقد تزويد لبنان بالكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية
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