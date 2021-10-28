ابو الغيط يتوقع عودة سوريا للجامعة العربية بالقمة المقبلة، بناء لرغبة عدة دول ابرزها الجزائر والعراق والأردن/ فيديو

صرح أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن هناك رغبة من عدد من الدول العربية، من بينها الجزائر والعراق والأردن في عودة سوريا للجامعة العربية ما يعد بداية زخم عربي.

وأشار أبو الغيط، في حوار له مع قناة “صدى البلد” المصرية، الى أن سوريا قد تعود للجامعة خلال القمة المقبلة في حالة حدوث توافق عربي على مشروع القرار، مشيرا إلى رغبة عدد من الدول في ذلك.

وحول موقف عدد من الدول من عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة قال أبو الغيط، إن “بعض الدول العربية تنفتح بشكل هادئ على سوريا، لكن لم أرصد طلبا رسميا أو غير رسمي بشأن بدء عودة دمشق لمقعدها في الجامعة”، لافتا إلى أن وزير الخارجية الجزائري أكد تمسكه بعقد قمة في الجزائر آذار 2022.

وكان وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، قال إن قرار خروج بلاده من الجامعة العربية ليس بإجماع عربي، وهناك ظروف قادت البعض لاتخاذ قرار إخراجها من الجامعة.

وشدد وزير الخارجية السوري على أن مصلحة الدول الغربية تخريب سوريا، ولذلك أرسلت آلاف الإرهابيين وموّلتهم، مشيرا إلى أن مكافحة الإرهاب مستمرة حتى القضاء عليه، سواء في إدلب أو منطقة الجزيرة.

وأكد فيصل المقداد أن هناك قوى مثل روسيا والصين ودول ناشئة في العالم وتعددية الأقطاب لم تعد تسمح للقوى الغربية أن تتحكم بالعالم، موضحا أن الهدف الأساسي للعدوان على سوريا، هو تغيير الواقع السياسي، لكن بلاده أفشلت المخططات التي أعدت لها.