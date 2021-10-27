هكذا كانت أخلاق فناني الزمن الجميل.. رشدي أباظة مثالاً

يعتبر الفنان الراحل المصري رشدي أباظة من أكثر الفنانين نبلاً وشجاعة، ولديه الكثير من المواقف والحكايات التي تدل علي سمو روحه وسماحة أخلاقه، فهو يتمتع بأخلاق الفرسان، ولعل مما لا يعرفه الكثيرون أن الفنان رشدي أباظة كان هو المرشح للعب دور البطل الأساسي أمام الفنانة شادية في فيلم “مراتي مدير عام”، مجسدا شخصية زوج المديرة، وبالفعل فقد وقع رشدي علي دور البطولة، وأجري المخرج بروفات معه علي أداء الشخصية، وحصل علي عربون “2000” جنيه، ولكن فجأة تم استبعاده من العمل.. فماذا كان رد فعله؟

استبعاد الدنجوان رشدي جاء بعد زواج الفنان صلاح ذو الفقار من النجمة شادية،حيث وجد الثنائي مع فريق عمل الفيلم ومنتجه أنه من الممكن استثمار زواجهما للقيام ببطولة الفيلم معا، لذلك كانت هناك رغبة لاستبدال رشدي أباظة بصلاح ذو الفقار في بطولة فيلم “مراتي مدير عام، ولكن لم يجرؤ أحد علي إبلاغ رشدي بالأمر؟

غير ان الدنجوان علم بهذا الامر من مصادره الخاصة، ومع أول يوم تصوير للفيلم في استوديو نحاس ودون علمه بالطبع، تفاجأ العاملون بالفيلم بحضور رشدي إلى الأستوديو، وقبل أن يدخل رشدي لمكان التصوير هرع جميع العاملين والأبطال للاحتماء في غرفهم خوفًا من رد فعله، ليدخل رشدى إلى البلاتوه ويجده قد خلا من الجميع .

بعد حوالي ربع ساعة خرج رشدي وانصرف دون أن يعرف أحد ماذا فعل بالديكور، حيث توقع العاملون أنهم سيخرجون من غرفهم ليجدوا رشدي وقد أحرق الديكو رأو هشمه على الاقل، لكنهم تفاجأوا جميعا بوجود باقة من الزهور وضعها رشدي داخل الأستوديو، وإلى جوارها 2000 جنيه مبلغ عربون الفيلم، ورسالة رقيقة تقول: أخي صلاح، أتمنى لك التوفيق.

وبعد هذه الواقعة ونجاح فيلم طمراتي مدير عام” لم ينقطع عمل شادية مع رشدي، حيث تخطيا الموقف وقدما نجاحات سويًا، فهكذا كانت أخلاق فناني الزمن الجميل .