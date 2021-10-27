مجلس الوزراء يقرر إعادة 9 معلمين احيلوا للاستيداع والحد من حبس المدين

عمان 27 تشرين الأول (بترا)- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، اليوم الأربعاء، وبناء على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إعادة 9 معلمين إلى الخدمة في وزارة التربية والتعليم كانوا قد احيلوا للاستيداع في وقت سابق.

ووجه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس إلى الاستمرار بإجراءات إعادة النظر بأوضاع بعض حالات المعلمين الذين كانوا قد أحيلوا للاستيداع أو بعض من تضرّرت أوضاعهم التقاعدية خلال جائحة كورونا، بشكل فردي ووفقا لآلية مناسبة.

وعلى إثر ذلك، شكلت وزارة التربية والتعليم لجنة لدراسة ملف المحالين إلى التقاعد المبكر والاستيداع من المعلمين لإعادتهم للخدمة، حيث نسبت الوزارة لمجلس الوزراء بالمعلمين المحالين للاستيداع وعددهم 9 وجرت الموافقة، اليوم، على إعادتهم للخدمة في الوزارة في حين تدرس اللجنة ملف المحالين للتقاعد المبكر وعددهم 120 معلماً مع إعطاء الأولوية لمن تضررت رواتبهم التقاعدية.

إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021. وجاء مشروع القانون المعدل تحقيقاً للتوازن بين الدائن والمدين ووصولاً إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف والحد من حبس المدين بوجه عام ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين.

كما يأتي مشروع القانون المعدل لمعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق إضافة إلى تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وبعض القوانين الموضوعية الناظمة لبعض أنواع السندات. وتضمّن مشروع القانون الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين، ومن أهمّها حالة إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار.

كما تضمّن مشروع القانون عدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي وعلى أن يسري هذا الحكم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدِّل.

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