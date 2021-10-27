إعلان النتائج النهائية للمعيدين بتخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة ودكتور صيدلة

أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن النتائج النهائية والأخيرة للطلبة المرشحين للقبول على المقاعد الشاغرة في تخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة ودكتور صيدلة بالجامعات الأردنية الرسمية، والمخصصة لطلبة رفع المعدل “الطلبة المعيدين” للعام الجامعي 2021 / 2022.

وبينت الوزارة، بحسب بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنه تم قبول جميع الطلبة المعيدين، الحاصلين على معدل 98 بالمئة فما فوق في تخصصي الطب وطب الأسنان وحسب خياراتهم بالطلب الإلكتروني للمنافسة على الشواغر.

وأضافت ان آخر معدل تم قبوله في تخصص الصيدلة في جامعة مؤتة 95.5 بالمئة.

وأوضحت الوزارة أنه انطلاقاً من مبدأ الشفافية الذي تنتهجه وحدة تنسيق القبول الموحد فقد تم إعلان كامل أسماء الطلبة المرشحين للقبول ومعدلاتهم بشهادة الثانوية العامة الأردنية.

ولفتت إلى انه لمعرفة أسماء الطلبة المرشحين للقبول، إضافةً إلى الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية السابقة والجديدة لطلبة رفع المعدل (الطلبة المعيدين) يمكن الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد من خلال الرابط www.admhec.gov.jo ، داعية الطلبة المرشحين إلى مراجعة الجامعات صباح يوم غد الخميس لاستكمال إجراءات القبول.

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