فرّطت بحقوقنا المائية.. حزب العمل الإسلامي: 27 عاماً لم تزحزح موقف الشعب الأردني الرافض لاتفاقية وادي عربة المشؤومة

مارك زوكربيرغ يعلن ان فيسبوك سيغير اسمه إلى "ميتا" "Meta" اعتبارا من اليوم الخميس، وارتفاع أسهمه فور الاعلان
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