الطراونة رئيساً لمجموعة شركات العبدلي

أعلنت شركة العبدلي للاستثمار والتطوير، اليوم الأربعاء، عن تعيين المهندس عامر أحمد الطراونة رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة، بالإضافة لمجموعة الشركات التابعة لها.

وبهذا التعين يصبح الطراونة رئيساً تنفيذياً لثلاث شركات هي: العبدلي للاستثمار والتطوير، وبوليفارد العبدلي، والأردنية للطاقة المركزية، وكان قد شغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة شركات العبدلي.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة