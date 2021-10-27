مارك زوكربيرغ يعلن ان فيسبوك سيغير اسمه إلى "ميتا" "Meta" اعتبارا من اليوم الخميس، وارتفاع أسهمه فور الاعلان
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جرينتش+2 07:20
ثبات.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 7 وفيات و1692 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 10983 والاصابات 856،450
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