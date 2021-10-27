مارك زوكربيرغ يعلن ان فيسبوك سيغير اسمه إلى "ميتا" "Meta" اعتبارا من اليوم الخميس، وارتفاع أسهمه فور الاعلان
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جرينتش+2 07:20
أجهزة الأمن الإسرائيلية تتبنى خطة تخريبية جديدة هدفها تنغيص حياة المواطنين الايرانيين لتثويرهم ضد حكامهم
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